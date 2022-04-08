مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمدينة تلا في محافظة المنوفية، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة مع آخر، وتقرر نقل الجثة إلى مستشفى تلا العام.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع "سامي.أ" 19 عامًا، جراء مشاجرة بالأسلحة البيضاء تلقى على إثرها طعنات نافذة بمناطق الصدر والبطن، وجرى تحديد المتهم وضبطه.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأودعت الجثة بثلاجة مستشفى تلا العام العرض على الطب الشرعي.

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