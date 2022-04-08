شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أمريكي أوروبي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بليكن:" تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتا متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني"، مضيفا أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنبا إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، حاثا جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار .

وفي السياق، ثمن الاتحاد الأوروبي في بيان له، جهود مجلس التعاون الخليجي التي أدت إلى نقل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.

وقال البيان، إن “هذه الخطوة المشجعة تدعم الهدنة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة التي ستستمر لشهرين بين أطراف النزاع، ويمكن أن تخلق المزيد من الزخم لتسوية سياسية شاملة للصراع”.