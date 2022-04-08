السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

السعودية (أ ف ب).

أعلنت السعودية، اليوم، عودة سفيرها إلى لبنان، استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إلى ما ذكره رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمسها.

وأكدت السعودية أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلاً بمؤسساته وأجهزته الوطنية، وأن يعمه الأمن والسلام، وأن يحظى شعبه بالاستقرار والأمان في وطنه.