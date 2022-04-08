البيت الأبيض: فحص بايدن أثبت عدم إصابته بكوفيد-19

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس أن مسحة الرئيس الأميركي جو بايدن للكشف عن كوفيد-19 مساء الأربعاء جاءت سلبية.

وقال البيت الأبيض إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أعلنت اليوم الخميس إصابتها بالفيروس لا تعتبر من المخالطين القريبين للرئيس، وذلك بحسب القواعد الاسترشادية للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.