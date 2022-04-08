المغرب وإسبانيا يفتحان صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط ومدريد

الرباط: قال المغرب إنه سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع إسبانيا تنهي أزمة دبلوماسية بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على الصحراء المغربية.

وقال بيان للديوان الملكي الخميس إن الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ‭"‬أكدا الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق".

وأضاف البيان أن سانتشيز حرص خلال اللقاء على "تجديد تأكيد موقف إسبانيا من ملف الصحراء، معتبراً المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف".

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وتحسنت العلاقات بين البلدين في الشهر الماضي، عندما أعلنت إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لتسوية النزاع في الصحراء المغربية.