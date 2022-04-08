07 أبريل , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضواً، لمصلحة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتاً. وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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