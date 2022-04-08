ثعلب أثار الذعر قرب الكونغرس... والشرطة تتحرّك

07 أبريل , 2022 ثعلب أثار الذعر قرب الكونغرس. تمكنت شرطة «الكابيتول» الأميركي من الإمساك بثعلب كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفيدرالية واشنطن. وكتبت شرطة «الكابيتول» عبر تويتر «تنبيه: تم الإمساك به»، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء لهضبة الكونغرس. وتعرض عدة أشخاص للهجوم أو العض من جانب الثعلب على مقربة من مبنى الكونغرس، وفق بلاغات وردت إلى شرطة «الكابيتول».

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