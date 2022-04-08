شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: لم يعد هناك قوات روسية في «سومي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت القوات الروسية إقليم سومي في شمال شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكره ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، عبر فيسبوك.

وقال زيفيتسكي إن الإقليم الآن خالي من الوحدات الروسية.

وأضاف أنه إذا سمع السكان أصوات انفجارات فإن ذلك سيكون نتيجة قيام عمال الانقاذ وخبراء المفرقعات بمحاولة إبطال مفعول الذخيرة التي خلفتها الوحدات الروسية وراءها.

وتابع زيفيتسكي أن الاقليم ليس آمنا بعد، وذلك مع وجود الألغام المزروعة في العديد من المناطق.

وحذر السكان من عدم القيادة على جانب الطرق، وعدم استخدام الممرات في الغابات ، كما حذر من الاقتراب من المعدات العسكرية المدمرة.

وقال زيفيتسكي سابقا إن القوات الروسية بدأت الانسحاب من الإقليم يوم الأحد.

كان إقليم سومي، علاوة على أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخاركيف وكييف، أحد المناطق التي كانت تهاجمها القوات الروسية منذ بداية حربها قبل أكثر من شهر.

وأعلنت روسيا مؤخرا أنها ستركز عملياتها القتالية في شرقي أوكرانيا.