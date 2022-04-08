انت الان تتابع خبر دليلك إلى طبق دولمة ولا ألذّ! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

- أربعمئة غرام من ورق العنب

- ثلاثة أكواب من الأرز

- ثلاثة أكواب ماء

- ثلاثة أكواب لحم مفروم

- ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة

- حبة واحدة من البندورة مقشّرة ومقطّعة لمكعّبات صغيرة

- كوبان من البقدونس الطّازج المفروم

- حبة واحدة من البصل مفرومة

- ملعقتان كبيرتان من دبس الرّمان

- ملعقة كبيرة زيت

- مقادير خلطة البهارات:

- ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة من بهار لحم

- رشة شطة

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

- رشة كمون مطحون

- رشة هيل مطحون

- رشة قرنفل مطحون

- رشة قرفة مطحون

- رشة جوزة الطيب. ملعقتان صغيرتان سكر

طريقة التحضير:

- يسلق ورق العنب في ماء مغلي لحوالي ثلاث دقائق ثم يُنتشل ويُصفّى

- يُمزج الأرز مع كل من البصل واللحم المفروم والبندورة ومعجون البندورة والبقدونس وخلطة البهارات ودبس الرمان

- يُحشى ورق العنب بحشوة الأرز من الجانب الخشن

- توضع ملعقة كبيرة من الحشوة في الورقة ثم تُثنى الجوانب وتُلف على نفسها

- يوضع الزيت في قدر كبير

- يُرص ورق العنب المحشي في القدر فوق بعضه، ويُسكب الماء عليه حتى تُغطّى المحتويات كلها

- يُترك على نار متوسطة حتى يغلي، ثم يُغطى قدر الدّولمة، وتُخفّف النار تحته ويُترك للطّهي لحوالي خمس وأربعين دقيقة

يقدّم إلى جانب الجاجيك.