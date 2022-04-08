اخبار العالم

دليلك إلى طبق دولمة ولا ألذّ!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دليلك إلى طبق دولمة ولا ألذّ! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

-        أربعمئة غرام من ورق العنب

-        ثلاثة أكواب من الأرز

-        ثلاثة أكواب ماء

-        ثلاثة أكواب لحم مفروم

-        ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة

-        حبة واحدة من البندورة مقشّرة ومقطّعة لمكعّبات صغيرة

-        كوبان من البقدونس الطّازج المفروم

-        حبة واحدة من البصل مفرومة

-        ملعقتان كبيرتان من دبس الرّمان

-        ملعقة كبيرة زيت

-        مقادير خلطة البهارات:

-        ملعقة صغيرة ملح

-        نصف ملعقة صغيرة من بهار لحم

-        رشة شطة

-        نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

-        رشة كمون مطحون

-        رشة هيل مطحون

-        رشة قرنفل مطحون

-        رشة قرفة مطحون

-        رشة جوزة الطيب. ملعقتان صغيرتان سكر

طريقة التحضير:

-       يسلق ورق العنب في ماء مغلي لحوالي ثلاث دقائق ثم يُنتشل ويُصفّى

-       يُمزج الأرز مع كل من البصل واللحم المفروم والبندورة ومعجون البندورة والبقدونس وخلطة البهارات ودبس الرمان

-       يُحشى ورق العنب بحشوة الأرز من الجانب الخشن

-       توضع ملعقة كبيرة من الحشوة في الورقة ثم تُثنى الجوانب وتُلف على نفسها

-       يوضع الزيت في قدر كبير

-       يُرص ورق العنب المحشي في القدر فوق بعضه، ويُسكب الماء عليه حتى تُغطّى المحتويات كلها

      - يُترك على نار متوسطة حتى يغلي، ثم يُغطى قدر الدّولمة، وتُخفّف النار تحته ويُترك للطّهي لحوالي خمس وأربعين دقيقة

يقدّم إلى جانب الجاجيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا