تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة عراقية



بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية بقوة (3،6) درجة جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية.



وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الهزة سُجلت في تمام الساعة 03:58:27 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3،6) درجة حيث تبعد (10) كم جنوب غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".



وأضاف البيان، أن الهزة "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعيةً "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".