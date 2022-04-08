شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": ”الخليج 365” دائما ما تواكب التطور التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بما تقدمه مؤسسة الخليج 365 من دور خبرى وثقافى وتنويرى يهدف إلى رفع الوعى المعرفى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع ، مضيفا:" وهو ما يمثل نموذجاً ومثلاً لدور المؤسسات الصحفية فى نشر الثقافة والوعى لدى أفراد المجتمع وتسخير كل ما تملكه المؤسسة من إمكانيات لتحقيق ذلك الهدف".

وحول التطوير الذي شهده موقع ”الخليج 365” وإطلاق النسخة التفاعلية الجديدة في شهر رمضان، وأضاف أيمن عدلي، أن الأمر ليس بغريب على ”الخليج 365”، موضحا أن مؤسسة الخليج 365 دائما ما لديها القدرة على الاستمرارية ومواكبة التطور التكنولوجي ، خاصة في الوقت الذي نشهد فيه منافسة شرسة مع مختلف أدوات التواصل وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن كل أشكال الوسائل الاعلامية شهدت تغيرا بسبب التقنيات الحديثة.