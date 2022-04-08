شكرا لقرائتكم خبر عن التهام ثمار التنمية الأبرز .. آثار سلبية عديدة تسببها الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال أزمة الزيادة السكانية تمثل عائقا كبيرا أمام عمليات البناء والتنمية التى تتم على أرض الدولة المصرية، حيث تأتى الزيادة السكانية كإحدى المسببات الرئيسية التى تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.

ورصد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التى تسببها الزيادة السكانية فى مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.