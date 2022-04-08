قتيل على السحور.. مشاجرة بالرصاص تودي بحياة شخص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص في مشاجرة بين طرفين بمنطقة المنيب غرب الجيزة، فجر الجمعة.

تلقى العميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة أرض محمد عبد الهادي.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة أحد طرفيها يعمل أنصاره في الجزاره، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "م.ك." بطلق ناري.

فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط موقع الحادث تحت إشراف العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، وسط جهود لضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.