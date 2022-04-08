يعيش في مستعمرات.. ما هو النمل الأبيض الذي هاجم الإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا تحذيريًا عن خطورة حشرة النمل الأبيض التي هاجمت منازل عدة مناطق منها سموحة ووسط البلد وشرق المدينة.

ووفقًا للبيان تعيش حشرة النمل الأبيض في مجتمعات تسمى مستعمرات عددها من 30 ألف إلى 2.5 مليون فرد وتتغذى على مادة السليولوز المتوفرة في "الملابس - الورق - سجاد - موكيت - حصير - ستائر - مخدات ومراتب - الأثاث الخشبي".

ووصف البيان النمل الأبيض بأنه من أخطر الحشرات وأكثرها ضررًا، حيث تقوم ببناء ممرات ومداخل داخل المنشآت يصعب الوصول إليها، وبسببها تتضرر المساكن.

كان مواطنون من سكان أحياء سموحة ووسط وشرق الإسكندرية، شكوا من انتشار ملايين الحشرات المجنحة من أطوار النمل الأبيض، ما يهدد منازلهم.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة وعدد من المناطق بالمحافظة.

وحذر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من عدم التخلص من الجزء المصاب بالنمل الأبيض إلا بعد معالجته بالمبيدات اللازمة أولاً، وذلك للحد من انتشاره وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وطالب البيان باتخاذ الإجراءات الوقائية من حشرة النمل الأبيض للأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في بناء أي منشأة، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لاستيفاء الإجراءات اللازمة.