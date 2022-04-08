الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة، اليوم الجمعة، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن يبدأ اليوم الجمعة، الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد، لتسجل درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع قادم وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغرى".

وأشارت الهيئة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة. ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بعدم تخفيف الملابس ليلًا وفي الصباح الباكر.