ما هو تلوث البيئة المائية فى القانون؟.. مادة قانونية تجيب

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من المفاهيم فى مادته الأولى بشأن تفسير مواد القانون ومن بينها مفهوم تلوث البيئة المائية الذى عرفه القانون بأنه:

تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد .