عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ6.4 مليار دولار.. كندا تعزز إنفاقها العسكري بسبب حرب أوكرانيا

الجمعة 8 أبريل 2022

الخليج 365

قررت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 6,4 مليار دولار أمريكي على مدى 5 سنوات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحفي: "ننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا"، مضيفة أن هذه الحرب تشكل "أخطر تهديد للعالم اليوم".

وتابعت فريلاند أن "غزو بوتين لأوكرانيا ذكرنا بأن ديمقراطيتنا السلمية - مثل كل الديمقراطيات في العالم - تعتمد في النهاية على الدفاع بالقوة الصلبة".

وأردفت: "نعلم أن الحرية لا تأتي بالمجان، وأن السلام يضمنه فقط استعدادنا للقتال من أجله".

وأضافت: "لذلك تقوم هذه الميزانية باستثمار إضافي فوري في قواتنا المسلحة".

لكن نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف شمال الأطلسي، والمحدّد بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أن كندا يمكنها سد هذه الفجوة قريبا، واقترحت إجراء "مراجعة سريعة لسياسة الدفاع لتجهيز كندا لعالم صار أكثر خطورة".

وقالت الحكومة في بيان إن هذا المبلغ سيستخدم في تحسين معدات القوات المسلحة، وتعزيز مساهمات كندا تجاه حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك حلفاء حلف شمال الأطلسي وقيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، وتعزيز الأمن السيبراني للبلاد.

على صعيد متصل، خفّضت كندا توقعاتها للنمو لعام 2022 إلى 3,9 بالمئة، مقابل 4,2 بالمئة أعلن عنها في الخريف.