شكرا لقرائتكم خبر عن سنوات من الإنجازات.. دراسة تكشف نجاح الدولة فى مشروعات الاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال السنوات السبع الماضية، واصلت الدولة المصرية جهودها لتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء المصرى الذاتى من الأسماك، وقد ساعدت هذه الجهود فى حدوث طفرة فى إنتاج الأسماك، حتى احتلت مصر المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، مما أسهم بشكل كبير فى ضمان الأمن الغذائى، من خلال عمل العديد من مشروعات الثروة السمكية، ومنها مشروعات غليون والفيروز، وتطوير بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس.

التوسع فى الاستزراع السمكى

وكشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه شهدت الثروة السمكية في مصر تطورًا مهمًا من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع القومية الخاصة بالاستزراع السمكي، مثل: مشروع الفيروز وهو الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط، ومشروع بركة غليون والذى يضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية، وحوّل المنطقة التى يوجد بها من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، من خلال توفير فرص عمل.