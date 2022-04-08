تحذير وتحرك عاجل لمواجهة انتشار النمل الأبيض في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة وعدد من المناطق بالمحافظة.

وحذر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم التخلص من الجزء المصاب بالنمل الأبيض إلا بعد معالجته بالمبيدات اللازمة أولاً، وذلك للحد من انتشاره وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وطالب البيان باتخاذ الإجراءات الوقائية من حشرة النمل الأبيض للأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في بناء أي منشأة، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

كان مواطنون من سكان أحياء سموحة ووسط وشرق الإسكندرية، شكوا من انتشار ملايين الحشرات المجنحة من أطوار النمل الأبيض، ما يهدد منازلهم.