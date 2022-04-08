محام يطعن إمام مسجد بسلاح أبيض في كفر الزيات عقب صلاة التراويح

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اعتدى محامي علي أمام مسجد الست ذكية بكفر الزيات بمحافظة الغربية بسلاح أبيض وشومة بعد أداء صلاة التراويح.

وتبين من خلال التحريات أن الإمام اسمه سامح هريدي، وعقب خروجه من المسجد، اعتدى عليه المحام بالتربص له، وأصابه بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى كفر الزيات إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر الزيات مصابا بجرح قطعي في اليد وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفر الزيات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدا على الإمام والخطيب.

وبالتحريات أثبت أن المحام يدعى "أحمد.ع" اعتدى عليه عمدا بعد شهادته أمام المحكمة.

جرى تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة بها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ولبيان أسباب ارتكاب الجريمة.