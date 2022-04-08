الكنيسة القبطية عن القمص أرسانيوس وديد: "كرّس حياته لله"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، في محرم بك بالإسكندرية، الذي قتل مساء الخميس، إثر تعرضه لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قبل مجهول.

وأفادت الكنيسة في بيان لها: "بأن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، تعرض مساء اليوم، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى".

واوضح البيان: "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر"، ناعية: "الأب المبارك الذي كرس حياته لله، واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له".