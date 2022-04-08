أودى بحياة أب وطفله.. قائد تريلا يسلم نفسه لقسم شرطة منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد تسببه في مصرع سائق ونجله، سلَّم قائد تريلا نفسه إلى قوات الشرطة بمركز منشأة القناطر بقطاع شمال أكتوبر.

تبلغ لمأمور مركز منشأة القناطر من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيين بطريق (الرزقة - المنصورية).

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد عمرو البرعي تنفيذا لتوجيهات مدير الأمن.

التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بينت اصطدام سيارة نقل تحمل رقم (م ب 7295) ماركة مرسيدس بيضاء اللون، وسيارة سوزوكي فان رقم (س ج 9759) قيادة أحمد حسين 32 سنة، مقيم قرية نكلا، رفقة نجله "عمر 10 سنوات".

المعاينة التي قادها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أشارت إلى أن اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الأمام أسفر عن مصرع قائد السوزوكي ونجله، وتم إيداع الجثتين ثلاجة مستشفى نكلا والتحفظ على السيارة المتسببة بينما فر قائدها.

في وقت لاحق، حضر سائق التريلا إلى ديوان القسم ويدعى "محمود.ح." 28 سنة، مقيم منشأة رضوان واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.