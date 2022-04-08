شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص والشركات وضد الحوادث.. أبرز أنواع التأمينات المعنى بها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل قانون الإشراف والرقابة على التأمين، تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، سواء كانت تأمينات الحياة بجميع أنواعها، تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل، عمليات تكوين الأموال.

كما شمل القانون أيضا تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:

- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.

- التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

- التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.

- تأمينات البترول.

- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها.