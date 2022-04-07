بعد قرار 'حقوق الإنسان'.. الكرملين يحدد الخطوة الموالية

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بحسب قناة سكاي نيوز البريطانية "نأسف لهذا الأمر وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بكل السبل القانونية".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوا، الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.



وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

وخلال المقابلة، أقر بيسكوف ب"خسائر كبيرة" في صفوف الجيش الروسي المنتشر في أوكرانيا وقال "تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا".

ولدى سؤاله عما وصف بانتهاكات اتهم فيها جنود روس بمدينة بوتشا الأوكرانية، حيث عثر على عشرات الجثث، رفض بيسكوف الاتهامات مجددا.