السامرائي لوفد من الإطار: المسؤولية الوطنية تحتم اللجوء للحوار

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، الخميس، أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع اللجوء إلى الحوار.

وقال السامرائي خلال استقباله وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور النائب احمد الأسدي، وعدد من نواب تحالف عزم، إن "المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الاطراف السياسية اللجوء إلى طاولة حوارٍ وطني حقيقي يضع حداً للازمة القائمة".