موسكو تعلن موعد إنتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقق أهدافها، أو عبر المفاوضات، خلال تصريحاته مع قناة سكاي نيوز البريطانية.

وأوضح بيسكوف أن موسكو لا تعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة، والضغط الممارس تهديدا وجوديا لروسيا، قائلًا: نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، واعتدنا على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام.

وأضاف ديمترى، أن أحد أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا هو منع الحرب العالمية الثالثة، مضيفًا أنه لا علاقة للجيش الروسي بالفظائع والجثث في أوكرانيا.

وتابع المتحدث باسم الكرملين: الوضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية، وهذا سيعتمد بشكل كبير على اتساق الموقف الأوكراني، وإلى أي مدى مستعدون لقبول شروطنا.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت، اليوم الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الأممية.