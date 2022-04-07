شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار.. كيف انتصرت الدراما المصرية فى حرب إعلامية شرسة كانت تمولها دول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبرى تحققها الدراما المصرية، وعلى رأسها مسلسل الاختيار 3، والذى يرصد أحداثا هامة في تاريخ المصريين إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بانتصار المصريين في ثورة 30 يونيو على هذه الجماعة الإرهابية، والتى كانت تمثل لحظة فارقة للمصريين جميعا.

تقرير لمؤسىسة ماعت كشف نجاح مسلسل الاختيار في جزئه الثالث، والذى رصد اللحظات المفصلية في تاريخ المصريين، والذى تناول مخططات الإخوان الإرهابية وما كانت تخطط إليه في تلك الفترة التى حكمت فيها البلاد، كما تحدث التقرير عن النجاح الكبير الذى حققه المسلسل في حلقاته الأولى على غرار النجاح الكبير الذى تحقق في الأجزاء السابقة.