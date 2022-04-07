رفع 240 طن مخلفات وتطهير 23 منشأة في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة اليوم الخميس، في رفع الإشغالات والمخلفات إلى جانب استمرار أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات بحي أول طنطا من شوارع سكة سيجر ، عمر زعفان ، كفر عصام ودوران النادي كما تم رفع عدد (3) إعلانات مخالفة بدون ترخيص ورفع عدد (23) حاجز خرساني.

كما شهد مركز ومدينة طنطا تطهير 23 مسجد ومنشأة حكومية، تحرير 28 محضر إشغال طريق، رفع كافة الإشغالات بمنطقة كورنيش الإستاد، رفع ٢٤٠ طن قمامة بواسطة الوحدات ومتعهدي رفع القمامة، كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق عدد ٣ كافية ،غلق عدد ١ ورشة ،مصادرة ١٨ كرسي و٣ ترابيزة ،مصادرة عدد ٧ شيشة ، وتحرير ٥ محاضر نظافة والقيام بحملة نظافة مكبرة في شارعي حسن رضوان والمتحف .

وفي السياق ذاته قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بالقيام بحملة نظافة مكبرة على طرق ( المحلة - شبرا بابل، الطريق الدائري وطريق المحلة- مصيف بلطيم) إلى جانب تكثيف الحملات في قرى طنباره، صفط تراب، محلة حسن، منشية الأمراء، ميت الليت هاشم، محلة أبو علي، بلقينا، سامول، البنوان ،عزبة ابو وافي ، بشبيش عزبه قسم ثاني الهياتم ، طريق المحلة - دمرو ، كما تم تطهير ترعتي القراطنة والبيطان ورفع نواتج التطهير بالوحدة المحلية لقرية العامرية.

وفي سياق آخر قام حي ثان المحلة بإزالة لشدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث للعقار الكائن أمام الموقف الجديد، في حين قامت رئاسة حي أول المحلة بمتابعة الأسعار بمعرض أهلا رمضان المقام بشارع البحر بجوار مسرح ٢٣يوليو والتأكد من توافر السلع والتأكيد على تعليق قائمة بالأسعار وعدم رفع أسعار أي من المنتجات الموجودة بالمعرض والاطمئنان على الشهادات الصحية للعارضين.