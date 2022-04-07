تمهيدًا للإعلان عن أسماء المستحقين.. محافظ جنوب سيناء يعتمد الموافقات الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الإقتصادى، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورئيس مدينة رأس سدر، ونواب رؤساء مدن نويبع، سانت كاترين، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق .

وجرى خلال الجلسة استعراض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان "مشروع الإسكان الجديد"بواقع متحصلات من 5818 مواطن.

كما اعتمد محافظ جنوب سيناء، الموافقات الخاصة بالتجمعات التنموية لمحافظة جنوب سيناء الصادرة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والجهات المعنية، وذلك استعدادا للإعلان عن أسماء الفائزين، ومواعيد سداد المستحقات المالية والتعاقد والتسليم.

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية بالمحافظة بواقع تجمعين في أودية أسيلا وسهل القاع بمدينة طور سيناء، وآخر بمدينة سانت كاترين، و4 تجمعات بمدينة رأس وهم تجمع السحيمي، وأبوجعدة، والريينة، والنهايات، بإجمالي 591منزلًا، مساحة المنزل 175 مترًا، مكون من طابق واحد، وهذه التجمعات مزودة بكافة الخدمات والمرافق، وآبار المياه، إضافة إلى مسجد، ومدرسة، ومركز شباب.

وأكد المحافظ أنه سيجري الاستلام الابتدائي للتجمعات في وادي سعال بكاترين التسليم يوم 21 أبريل، أما تجمعات الحمي، والسحيمي برأس سدر سوف يجري التسليم في 20 مايو المقبل، تجمعي ووادي اسلا وسهل القاع بطور سيناء في 5 يونيو المقبل .