استعدادًا لمؤتمر المناخ.. تسليم موقع الأراضي محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تسليم موقع الأراضي الخاصة بالطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ للشركة المنفذة، تمهيدًا لبدء العمل في إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ، وذلك ضمن استعدادات مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ.

وأوضح أنه جاري العمل في تطوير مضمار الهجن والفروسية بالمدينة، ويتضمن المشروع إنشاء قرية تراثية، ومناطق العزب (مناطق إيواء الهجن)، ومسجد، وجاري التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم لإنشاء القرية التراثية.

وقال المحافظ أنه جاري تطوير منظومة مياه الشرب بكافة مدن المحافظة، منها إنشاء خزان تكديس المياه بقريتي الوادي، والجبيل بمدينة طور سيناء، وأيضًا إنشاء خط رافع الصرف الصحي بطور سيناء، بتكلفة 70 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به نحو 70 ، إضافة إلى استكمال تنفيذ أعمال عدد 2 خزان سعة 20 ألف متر مكعب، وخط مياه بطول 17 كيلو متر بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 227 مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال ترأس محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واستعدادات المحافظة لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري الإدارات المالية والمعنية بالمحافظة.

وتابع المحافظ مراحل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وموقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر المناخ، وموقف كاميرات المراقبة الجاري تركيبها بمدينة شرم الشيخ، والموقف التنفيذي للطرق على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري إنشاء محطة كهرباء خاصة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وكلف مديرية الإسكان بأعمال الرسومات الخاصة باللاند سكيب الخاصة بمجلس مدينة شرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء.

وتابع المحافظ موقف مشروعات جهاز التعمير منها رصف طريق مبارك بمدينة دهب، ووجه بسرعة التنفيذ، وتركيب أعمدة الكهرباء، ومحكي الجبيل بطور سيناء ووجه بسرعة البدء في التنفيذ.