السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان بعد 5 أشهر من الأزمة الدبلوماسية



أعلنت السعودية، الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان، عقب غياب دام أكثر من 5 أشهر جراء أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.



ووفق بيان للخارجية السعودية، "تعلن المملكة عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة".



وأفاد البيان بأن ذلك يأتي "استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان (لم يسمها)".



وأضاف: "تأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني (نجيب ميقاتي) باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة والخليج".



وأكدت الخارجية "أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه"، حسب البيان ذاته.



وأواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي اندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان رفضاً لتصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي (استقال فيما بعد) انتقد فيها حرب اليمن قبيل توليه الوزارة.



وعلى إثر الأزمة، سحبت السعودية الإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، وطالبت من سفراء لبنان مغادرة بلادهم.



وفي أكثر من مناسبة أكدت حكومة لبنان أن تصريحات قرداحي لا تمثلها، فيما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حينها: "ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران عليه".



(الاناضول)