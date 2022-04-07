فتح 10 ممرات إنسانية للمدنيين في شرق أوكرانيا

07 أبريل , 2022
كييف: دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين إلى مغادرة المناطق المتنازع عليها بشدة في شرق البلاد وأعلنت عن إقامة 10 ممرات إنسانية.
وقالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في منشور عبر فيس بوك إن "المواطنين سوف يتمكنون من مغادرة مدينة ماريوبول الواقعة تحت قصف روسي كثيف، في سيارات خاصة باتجاه مدينة زابوريجيا".
وسوف تتحرك الحافلات المتجهة إلى زابوريجيا من مدن بيرديانسك وتوكماك وميليتوبول.
وفي الشمال، سوف تقام 5 ممرات هروب أخرى من منطقة لوهانسك المتنازع عليها بشدة إلى بلدة باخموت. ويتم الإعلان عن المسارات كل يوم.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتخريب عملية إجلاء السكان المدنيين.
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