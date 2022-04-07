شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عودة سفيرها لدى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دولة الكويت عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأوضحت وزارة الخارجية على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان.

كما أكدت أن هذا جاء في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية وإستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الإلتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.