شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص في انهيار جليدي شمالي النرويج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص حتفهم في انهيار جليدي شمالي النرويج، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام قليلة.

وأعلنت شرطة مقاطعة ترومس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وفاة الأشخاص الثلاثة في مكان الحادث اليوم الخميس، بعد أن علقوا في انهيار جليدي في بلدية لينجن بعد ظهر اليوم.

ووفقا للبيان ، كان القتلى في جولة مع ستة أشخاص آخرين. وذكرت هيئة إذاعة "إن آر كيه" النرويجية العامة ، أن المجموعة كانت من المتزلجين القادمين من خارج البلاد ، ومعظمهم من فرنسا.

وفي منتصف الأسبوع الماضي ، لقي مواطن ألماني / 32 عاما/ حتفه في الانهيارات الثلجية في لينجن. وأصيب عدة أشخاص آخرين في الواقعتين.

وتقع بلدية لينجن في مرتفعات النرويج على مسافة نحو 1500 كيلومترا شمال أوسلو.