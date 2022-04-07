شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد .."زراعة الشيوخ" تستعرض تقرير الزراعات التعاقدية وتغطية الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، تستعرض خلالهم تقرير بشأن ملف " الزراعات التعاقدية" الذى سبق وناقشته اللجنة خلال اجتماعاتها الشهر الماضي، وإقامة أسوار حماية للترع.

وتناقش اللجنة 4 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحى عضو المجلس، بشأن إجراء بعض التعديلات علي ضوابط تغطية الترع والمصارف، و تغطية مصرف هلا ومصرف الرياض، و تغطية أو تدبيش مصرف بهنباي، بالإضافة إلي استكمال تغطية مصرف إكوة بمدينة القنايات شرقية، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.

وكان المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة والرى بمجلس الشيوخ، طالب وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.