برعاية "مستقبل وطن".. إقبال كبير من المواطنين على معرض الأسرة المصرية بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن المعرض الـ48 للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة والمقام بدوار الزمر بقرية ناهيا بمركز كرداسة، شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين شئون المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد العدل أمين المشروعات بالمحافظة.

وافتتح المعرض النائب خالد تامر طايع والنائبة هند رشاد عضوا مجلس النواب، استحوذ على اهتمام بالغ من جميع الفئات داخل مركز كرداسة نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة بنسب تتراوح ما بين 20 - 30% عن نظيراتها بالأسواق، وهو ما أكده الأهالي الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن في دعم المواطنين في مختلف المجالات.

وتقام فاعليات المعرض الـ٤٨ للأسرة المصرية تحت رعاية أمانة شئون المشروعات بمحافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات وأمانة الحزب بكرداسة برئاسة المستشار علاء المكاوي أمين الحزب بمركز كرداسة.

من جانبها، أجرت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، جولة داخل المعرض خلال يومه الثاني، مؤكدةً أن معرض الأسرة المصرية يأتي للتخفيف عن الأسرة المصرية وتسويق المنتجات الشبابية، نظرًا لانخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 30% عن نظيراتها بالأسواق.

وأوضحت ناهد، أن المعرض جاء ضمن خطة أمانة شئون المشروعات بالجيزة بقيادة المهندس أحمد سمير العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.