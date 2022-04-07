حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين.. واستقبال 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني المستنير، كما وجه الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية، والحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات والأماكن المغلقة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لما تردد بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والأماكن المغلقة.

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تطور جديد بشأن كورونا.. الصحة: استقبال 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استقبال مليون و501 ألف و110 جرعات من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي"، وذلك مساء أمس الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي.

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السيسي يوجه بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني المستنير

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

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مدبولي: توجيهات رئاسية بإعلان شرم الشيخ "مدينة خضراء"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمي.

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السيسي يتابع جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

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السيسي يوجه بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

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القاهرة سجلت 38 درجة.. الأرصاد: تدهور الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك رياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والأترية على جنوب وغرب البلاد، على إثرها انخفضت الرؤية الأفقية على مرسي مطروح وصلت إلى 1000 متر ودرجة الحرارة وصلت إلى 41 درجة، وأسوان 4000 متر ودرجة الحرارة 43، والقاهرة 6000 متر والحرارة 38 درجة، وجفاف تام لكتلة الهواء حيث وصلت نقطة الندي ما دون الصفر،

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"الشرف غالي".. حل لغز العثور على أشلاء آمية بالجيزة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على أشلاء آدمية لذكر، وتبين تورط 4 أشقاء في الجريمة بدافع الانتقام للشرف إثر علاقة غير شرعية جمعت الضحية وشقيقتهم.

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تعدد الزوجات.. من المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى عند الزواج بأخرى؟

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى بالزواج من زوجة ثانية.

جاء ذلك تعليقا على على ضوابط تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب للبرلمان.

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وزير الزراعة يختتم زيارته للدقهلية بتفقد مجمع للخدمات الزراعية ضمن "حياه كريمة"

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحصص بمركز شربين، والذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري.

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