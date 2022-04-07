فون دير لاين وبوريل يزوران العاصمة الأوكرانية غدا الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

تستعد أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية للقيام بزيارة تضامنية غدا الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف حيث تلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.

وسيرافق فون دير لاين في زيارتها ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل .

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أن الرحلة ستتم هذا الأسبوع بيد أنها لم تحدد اليوم المقرر لها.

وستكون فون دير لاين أول زعيمة غربية تزور أوكرانيا منذ الكشف عن الفظائع، التي ارتكبت في بلدة بوتشا الواقعة على أطراف العاصمة كييف.

وفي منتصف مارس، سافر رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك إلى كييف بالقطار. وفي الأسبوع الماضي، زارت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا المدينة.

واتهمت أوكرانيا ودول غربية القوات الروسية بالمسؤولية عن الفضائع في مدينة بوتشا حيث عثر على جثث أكثر من 280شخصا، ولكن موسكو نفت ذلك .

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش ووأوكرانيا وعدة دول باجراء تحقيق دولى في مذبحة بوتشا.