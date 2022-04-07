الحكومة اليمنية تؤكد وقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي الجديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 7:47 مساءً

بعد المباحثات اليمنية العربية حول الاوضاع الراهنة في البلاد، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اليوم الخميس جاهزية الحكومة ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي الجديد في تحمل ما وصفها بالمسؤولية التاريخية.

وأعرب عبد الملك عبر حسابه على تويتر عن شكره للسعودية ودول الخليج لدعمها لليمن ومساندته اقتصاديا للإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني، مناشدا جميع دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقرر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في وقت سابق اليوم إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن ونقل صلاحياته إليه.

وجدد الإعلان الرئاسي الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

وقد رحّبت العديد من الدول الخليجية والعربية والغربية بقرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.