زيلينسكي دعا اوروبا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى اتخاذ موقف أقوى ضد روسيا في كلمة مصورة للبرلمان اليوناني اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي إن ماريوبول، المدينة الأوكرانية الساحلية، “أصبحت رمادا” منذ الغزو الروسي، ودعا إلى توفير المزيد من المساعدات الإنسانية والجهود لإجلاء المصابين.

وأجبرت الحرب التي دخلت أسبوعها السادس أكثر من أربعة ملايين أوكراني على الفرار ودمرت المدن ودفعت بلدان الغرب إلى فرض عقوبات واسعة على النخبة والاقتصاد الروسيين.

وقال زيلينسكي اليوم الخميس إن موسكو تحاول عن عمد إقناع الأوروبيين بأنهم سيبقون دون طاقة كافية لإحداث تضخم وخلق أزمة إمدادات غذائية بشكل مصطنع.

وأضاف “لا يملك أي بنك روسي حق التربح في النظام المالي”.

وتابع “يتعين حجبها جميعا وليس بعضها، وطالما استمرت هذه الحرب الوحشية العبثية يتعين ألا تتمكن أي سفينة روسية من دخول أي ميناء في العالم الديمقراطي”.

وقال “أدعوكم الآن صراحة إلى تشكيل اتحاد من الأصدقاء يملك القدرة على إنقاذ الأوكرانيين واليونانيين في جنوب أوكرانيا”، في إشارة إلى ماريوبول.

وصرح وزير الخارجية اليوناني اليوم الخميس بأن بلده سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في ماريوبول.