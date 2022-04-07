شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 سنوات لوزيرة السياحة الرومانية السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة رومانية بالسجن ست سنوات بحق وزيرة السياحة الرومانية السابقة، إيلينا أودريا، بناء بعد إدانتها بتهم فساد، بعد أكثر من عقد على انطلاق محاكمة جنائية.

ووجدت المحكمة العليا في بوخارست اليوم الخميس، أن أودريا مذنبة بالتنظيم غير القانوني لأمسية ملاكمة على نفقة الدولة في 2011 للترويج لنفسها قبل حملة الانتخابات البرلمانية لعام 2012 .

وأكدت المحكمة حكمها الذي يرجع لعام 2018، والذي أبطلته المحكمة الدستورية لوجود مخالفات.

وفي عام 2018، فرت أودريا إلى كوستا ريكا ولكن الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) تعقبتها ورحلتها إلى رومانيا في 2019، حيث كانت تعيش طليقة منذ ذلك الحين.

وفرضت المحكمة على أودريا دفع تعويضات لخزانة الدولة بقيمة 1ر8 مليون ليو (27ر3 مليون دولار).

وشغلت أودريا48/ عاما/، منصب وزيرة في الحكومة المحافظة آنذاك تحت قيادة رئيس الوزراء إيميل بوك من 2008 إلى .2012