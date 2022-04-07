بـ3 مليارات دولار.. اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان

بغداد - ياسين صفوان - كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات.

وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان راميريز ريغو في بيان إنه "في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".



وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للصحفيين، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وبما أنها لمصلحة لبنان سنقوم بالالتزام بها"، مضيفًا: "اليوم، مفاوضاتنا ليست فقط فيما يتعلق بالموضوعات المالية، بل بالموضوعات الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان، وإعادة لبنان إلى الخريطة الطبيعية المالية العالمية".