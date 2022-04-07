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الأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وبحسب قناة الجزيرة، فان "93 بلدا صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما صوت 24 بلدا ضد تعليق عضوية روسيا المجلس".


وأوضحت القناة، أن "58 دولة امتنعت عن التصويت بشأن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

من جانبه، ردت أوكرانيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، "لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة"، بحسب قوله".

وأضاف، " ممتن لكل الدول التي أيدت قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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