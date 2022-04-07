النرويج.. مصرع ثلاثة اشخاص بانهيار ثلجي

وذكرت قناة "إن آر كيه" النرويجية، انه "عثر على الضحايا الثلاثة بسرعة لأنهم كانوا يرتدون أجهزة الكشف عن الانهيارات الثلجية، لكن تم الإعلان عن وفاتهم على الفور، فيما لم يتم الكشف عن هوياتهم وجنسياتهم على الفور".واضافت، ان "الانهيار الجليدي وقع بالقرب من جبل كافرينغتيندين شرقي مدينة ترومسو، حيث تم إرسال طائرات إسعاف جوي إلى مكان الحادث".

وكانت التوقعات بحدوث انهيارات جليدية في المنطقة مرتفعة اليوم، وفقا لمديرية موارد المياه والطاقة النرويجية.

