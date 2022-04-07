ليس ميسي.. دروجبا: هذا هو أهم لاعب في سان جيرمان

وصرح دروجبا عبر قناة "كانال بلس": "بالتأكيد، مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه اللاعب الذي ترغب جميع الأندية في ضمه إلى فريقها لإحداث الفارق".

وأضاف النجم الإيفواري المعتزل: "منذ بداية الموسم، مبابي هو الذي يحمل باريس سان جيرمان فوق أكتافه".



وتساءل نجم تشيلسي ومارسيليا السابق: "من سيرفض وجود كيليان مبابي في فريقه؟".

وتابع "كيليان لاعب مهم وحاسم للغاية في الفترة الحالية، ومهما كان المشروع الذي سيتواجد فيه، فإنه يدرك أنه ضروري".

واستطرد دروجبا: "الآن عليه أن يأخذ زمام المبادرة، رأينا هذا الموسم، إنه يريد ليكون له دور قيادي".

وأتم دروجبا تصريحاته: "أينما سيكون مبابي، سيكون لديه هذا الدور، الآن الأمر متروك له للحصول على المتعة".

