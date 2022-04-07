شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: زيارات المجتمع المدنى لمراكز التأهيل والإصلاح خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الانسان والمجتمع المدنى إن قيام وفود مختلفة من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى بتفقد مراكز التأهيل والإصلاح فى بعض المحافظات يمثل خطوة جيدة ومهمة من جانب وزارة الداخلية، لتتعرف هذه الجهات المنوط بها متابعة حقوق الانسان بمصر على الأوضاع الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل وملامح العمل اليومى فى تلك المراكز، بعد زيادة الخدمات بمركز التأهيل والإصلاح فى ظل تطوير المنظومة ، وإصدار هذه الجهات لبيانات إعلامية تشرح فيها مجمل زياراتها، وتضمين هذه الزيارات فى نشاطها السنوى وتقاريرها السنوية التى تصدرها عن حقوق الإنسان .

وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أن استمرار زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز بصفة منتظمة تساهم فى تعرف الرأى العام والمجتمع على طبيعة ما يحدث داخل تلك الأماكن من خلال البيانات الإعلامية التى تصدرها هذه الجهات، وكذلك التعرف على الخدمات التى تقدم للسجناء حتى يتعرف ذويهم عليها، وأسلوب ممارسة السجناء لحياتهم اليومية.

واقترح عماد حجاب إمكانية إصدار بيان سنوى من وزارة الداخلية بالتعاون، مع هذه الجهات يتضمن كافة تفاصيل الزيارات والتوصيات والمقترحات التى تقدمها زيارات الوفود المختلفة لمراكز الإصلاح والتأهيل بعد قيام وزارة الداخلية بدراستها، والإعلان عن مايتم الاستجابة له فى ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة وتلك الجهات.