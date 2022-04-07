شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوى نائب "التنسيقية" يتابع أعمال تطوير مستشفى الإبراهيمية بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الإبراهيمية المركزي، بمحافظة الشرقية.

كما تفقد النائب خالد بدوى أخر الإجراءات الخاصة بإفتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الابراهيمية عقب تطويرها، وكان للنائب خالد بدوى جهود في الموافقة على توريد عدد 10 سراير عناية مركزة، وذلك لتطوير قسم العناية في المستشفى تحت إشراف إدارة المستشفى بقيادة الدكتور السيد عبد السلام، والدكتور فتحي هلال.

ومن جانبه، وجه الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص الشكر والتقدير للقائمين على إدارة المستشفى، لمجهوداتهم وتفانيهم في خدمة ورعاية المرضى، وإلى رجال القطاع المدني ورجال الخير على دعمهم المتواصل.