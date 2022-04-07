شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تلغي كل قيود مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوجينوفيتش في زغرب اليوم الخميس أن بلاده ستلغي كل قيودها المرتبطة بمكافحة كوفيد19- اعتبارا من السبت المقبل، ما يعني أن بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي دخول البلاد بدون إثبات حالة التطعيم.

كما سيتم إلغاء شرط ارتداء الكمامات، على أن يقتصر ارتداؤها في المستقبل على منشآت الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.

كما سيتم إلغاء الحظر الليلي المفروض على المطاعم، وكذلك الحدود الحالية لأعداد المسموح لهم بحضور المناسبات.

وأوضحت عالمة العدوى وعضو فريق إدارة أزمة فيروس كورونا بكرواتيا أليمكا ماركوتيتش: "لدينا وضع مستقر لمدة شهر، مع عدم زيادة حالات دخول المستشفيات".