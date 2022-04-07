شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : نستعد لهجمات كيماوية في الحرب على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال هانز كلوجه مدير عام المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تستعد لهجمات كيماوية محتملة أو حوادث عرضية في الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن كلوجه القول في إيجاز صحفي في مدينة لفيف الأوكرانية "تدرس منظمة الصحة العالمية كل السيناريوهات وتضع خطط طوارئ للمواقف المختلفة التي يمكن أن تلحق بالشعب الأوكراني من استمرار علاج الإصابات الجماعية والاعتداءات الكيماوية".

وقال كلوجه إن المنظمة تعمل أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادا لهجوم نووي محتمل أوحادث نووي عرضي. وأضاف "يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال".