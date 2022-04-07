شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات حقوقية تطالب بالمساواة في معاملة جميع اللاجئين بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مجالس شؤون اللاجئين بالولايات الألمانية ومنظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى المساواة في معاملة جميع اللاجئين بألمانيا.

وأوضحت المجالس والمنظمة قبل اجتماع رؤساء حكومات الولايات المنتظر اليوم الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه إذا نال اللاجئون الأوكرانيون إمكانية الحصول على المساعدات الاجتماعية بشكل أسرع -كما يتم مناقشة الأمر حاليا- يجب أن يسري ذلك على جميع اللاجئين من مناطق أخرى بالعالم.

وجاء ذلك في بيان نشره مجلس شؤون اللاجئين بولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية اليوم الخميس.

وأضاف البيان أنه يجب أيضا إلغاء قانون إعانات طالبي اللجوء، حيث أن الإعانات المتضمنة به أقل من المساعدة الاجتماعية.